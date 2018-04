Roy Suryo 'Disentil' Demokrat

Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf 'menyentil' koleganya Roy Suryo. Roy dianggap serampangan saat menyatakan Demokrat tak mungkin mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019.



Nurhayati memastikan pernyataan Roy itu tak mewakili sikap resmi Partai Demokrat. Ia justru meminta kader tak asal mengeluarkan pendapat ke publik.

"Imbauan ini bukan hanya kepada Roy, saya kira kepada siapa saja kader Demokrat supaya tidak memberikan komentar-komentar yang belum menjadi keputusan partai itu sendiri," kata Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 23 April 2018.



Ia menilai surat peringatan yang dikeluarkan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono kepada kadernya merupakan hal wajar. Hal itu, kata dia, untuk menjadi pembelajaran.



"Pembinaan kepada kader sendiri pasti dilakukan dan pembelajaran. Kalau salah kita diingatkan itulah seorang guru dan seorang ketum," jelas Nurhayati.



Nurhayati memastikan hingga saat ini partainya belum mengeluarkan keputusan apa pun terkait dukungan politik di Pemilu 2019. Partainya masih sangat dinamis berkoalisi dengan poros tertentu.



"Selalu saya katakan masih sangat cair dinamis jadi kemungkinan itu masih bisa terjadi," ujar Nurhayati.



Sebelumnya, dalam sebuah diskusi di acara televisi swasta, Roy Suryo menyatakan bahwa Demokrat tidak akan mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019.



Pernyataan itu dilontarkan terkait adanya isu partai biru yang bakal merapat ke kubu Jokowi. Dia menegaskan partai biru itu bukan Demokrat. Roy menyebut pernyataannya mewakili sikap resmi Partai Demokrat.



"Tapi artinya belum tentu juga mendukung Prabowo (Subianto). Seperti diajarkan Pak SBY, anything can happen in politics," kata Roy di acara tersebut.



Usai pernyataan itu, tersebar surat dari SBY untuk Roy. Dalam surat, SBY meminta Roy tidak lagi berbicara di media apalagi yang belum menjadi keputusan partai.











(REN)