Elite Demokrat: Tokoh PDIP Ingin SBY dan Mega Harmonis

Jakarta: Partai Demokrat meradang dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang dinilai menyerang Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti. Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Putu Supadma Rudana meminta Hasto bisa bersikap bijak.



“Pak Hasto adalah contoh terbaik kader PDIP yang selalu memanaskan situasi PDIP & Partai Demokrat. Silent is golden, but sometimes, speak up is diamond,” kata Putu dalam keterangan persnya, Kamis, 26 juli 2018.

Putu menilai, banyak tokoh PDIP yang menginginkan hubungan PDIP dan Demokrat berjalan harmonis, khususnya hubungan antara SBY dan Megawati Soekarnoputri. Salah satunya adalah Alm. Taufik Kiemas.



“Bahkan, menurut sumber yang dapat dipercaya, sebelum mengembuskan nafas terakhir, ada satu permintaan almarhum pada sahabatnya agar merekatkan hubungan Ibu Megawati dan Bapak SBY. Wasiat inilah yang seharusnya dicamkan oleh kader-kader PDIP seperti Pak Hasto.” Kata Putu.



Selain itu sambung Putu, selama menjabat presiden selama 10 tahun, SBY kerap mengundang Mega ke Istana. Hal itu usaha SBY untuk menjalin komunikasi ketika almarhum Taufiq Kiemas masih hidup.



“Kita mudah menemukan fakta ini melalui rekam jejak digital. Bahkan, Pak SBY lah yang menjadi inspektur upacara saat pemakaman suami Ibu Megawati itu, sebagai penghormatan beliau kepada almarhum,” ujar Putu.



Begitu pulapasca SBY lengser. Putu bilang, SBY selalu berupaya untuk terus memperbaiki hubungannya dengan Megawati. Salah satu menghadiri HUT ke-72 RI Istana pada 17 Agustus 2017 memenuhi undangan Presiden Jokowi.



“Itu dilakukan untuk memberikan contoh terbaik, paling tidak untuk kader Demokrat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa meski berbeda pandangan politik, tetapi tetap rukun dan jangan memecah persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Putu.



Terkait AHY yang mengundurkan diri dari dinas militer atas kesadaran sendiri, bukan atas paksaan siapapun, apalagi ayahnya. AHY kata Putu menyadari betul bahwa dalam medan pengabdian yang baru, kontribusinya akan jauh lebih besar bagi negara ini, termasuk bagi TNI.



“Kalau ada yang meminta AHY sebagai Cawapres, itu adalah keinginan hampir semua kader PD sendiri, apalagi AHY di hampir semua lembaga survei terkuat untuk siapapun Capresnya,” ujar Putu.



Hasto sebelumnya menyebut keluhan SBY mengenai hubungannya Megawati sengaja dilancarkan karena ingin mendorong AHY di Pilpres 2019. Demokrat menginginkan AHY bisa menjadi cawapres.



Hasto juga mengungkit peristiwa yang terjadi menjelang Pilpres 2004. Saat itu, kata dia, SBY merasa sebagai orang yang dizalimi oleh Megawati. Padahal, lanjut dia, hal itu tidak benar.



Pada Pilpres 2014, salah satu ketua umum partai politik sempat mendesak Megawati agar bertemu SBY untuk memastikan kemenangan Jokowi. Namun, Megawati menolak. Pasalnya, Presiden ke-5 RI itu menganggap kemenangan Jokowi ada di rakyat.







