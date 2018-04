PAN Berpeluang Usung Gatot

Jakarta: Partai Amanat Nasional (PAN) masih membuka pintu buat mengusung mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo di Pilpres 2019. Gatot bisa dipasangkan sebagai capres ataupun cawapres.



"Saya bilang semua putra bangsa terbaik kita pantau. Siapa yang kira-kira mana yang platformnya sama dengan kita," kata Wakil Ketua Umum PAN, Mulfachri Harahap di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 April 2018.



Bisa jadi kata Mulfachri, Gatot diusung oleh koalisi poros ketiga. Kemungkinan tersebut masih terbuka lebar. Terbentuknya poros ketiga dimungkinkan antara PAN, PKB dan Partai Demokrat.



Baca: Gatot Nurmantyo Mendaftar Jadi Capres dari Gerindra

Pasalnya, PKB belum pasti mendukung Jokowi jika ketua umum mereka Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tak dipinang sebagai cawapres.



"Saya kan tadi bilang kalau ada partai yang mendorong cawapres dan sedikit memaksa nah terus enggak, gimana dong. Saya bilang anything is possible," ujarnya.



Mulfachri mengatakan, partainya sedang menilai dan mengkalkulasikan positif dan negatif jika bergabung dengan poros pemerintah. Partainya enggan terburu-buru mengambil sikap.



"Kita sedang mendalami baik buruknya. Tentu di atas setelah kepentingan bangsa, kita harus memikirkan juga bagaimana partai kita bisa eksis dalam konfigurasi politik bangsa ini. Saya kira kehati-hatian sangat diperlukan," pungkasnya.









(FZN)