Neraka di Kepala Yenny Wahid

Jakarta: Akun media sosial Twitter Yenny Wahid berisik dengan celotehan warganet awal November lalu. Musababnya, ia menggunakan kerudung yang hanya disampirkan di kepala saat menghadiri pertemuan Dewan Toleransi dan Perdamaian Global, di Malta.



Sebagian besar mencibir gaya berkerudungnya. Ia disebut tak berpakaian layaknya perempuan muslim.

Semua bermula saat Yenny melontarkan cuitan, "Hari ini ketemu teman-teman baru dari berbagai negara berpenduduk Muslim: Maroko, Libanon, Jordan, Albania, dan Palestina. Hanya saya yang berkerudung." di akun Twitter-nya, @yennywahid. Twit itu dia lempar pada 2 November.



Sebelum cuitan itu diunggah, dia menempelkan foto dirinya mengenakan kerudung berwarna persik pastel (peach puff). Rambut di ujung dahinya terlihat hitam legam. Leher sawo matangnya juga tampak jelas.



Ucapan perempuan bernama lengkap Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid ini langsung mendapat komentar dari sejumlah warganet. Sebagian besar mencibir. Ini salah satunya:





You’re absolutely right! I dress the way I dress to please Allah, not to please u, nor other humans. So u can keep your opinion 2 yourself?? https://t.co/21XU376E6I