KJA Masa Depan Teknologi Perikanan Indonesia

Pangandaran: Presiden Joko Widodo mengatakan Keramba Jaring Apung (KJA) merupakan lompatan teknologi dan masa depan perikanan Indonesia. KJA cikal bakal nilai tambah budi daya perikanan Indonesia.



"Kita harapkan jadi sebuah lompatan kemajuan, terobosan pertama di Indonesia," kata Presiden saat meresmikan KJA lepas pantai atau offshore di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang, Babakan, Pangandaran, Selasa, 24 April 2018.

Presiden mengungkapkan dengan teknologi KJA, sebanyak 1,2 juta penebaran benih ikan dapat menghasilkan 816 ton per tahun per unit.



"Coba bandingkan dengan keramba jaring apung biasa yang produksinya cuma 5,4 ton per tahun per unit. Ini sebanyak 816 ton. Inilah hal yang harus dipelajari nelayan kita," ujarnya.







Jokowi juga mengatakan bahwa teknologi KJA ini juga akan melibatkan antara 215 dan 250 orang. "Ini baru satu yang dibangun di sini (Pangandaran). Nanti juga akan dikembangkannya dua lagi. Yang dua juga sudah dibangun di Sabang dan Karimun Jawa," ucapnya.



KJA ini merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan mengadopsi teknologi lepas pantai dari Norwegia. Program ini diperkirakan bakal mampu menggenjot produksi komoditas ikan kakap putih secara signifikan.



Teknologi KJA 'offshore' fokus dikembangkan di tiga kawasan strategis, yakni perairan Kepulauan Karimunjawa (Jawa Tengah), Pangandaran (Jawa Barat), dan Pulau Sabang Aceh.



Keramba jaring apung lepas pantai (offshore) memiliki beberapa keunggulan. Yaitu tahan terhadap gelombang dan memiliki ketahanan lebih dari 10 tahun.



Cukup efektif digunakan dalam budi daya ikan, karena mudah dalam pemasangan maupun pelepasan jaring, memiliki beragam konfigurasi dalam pengoperasiannya. Peresmian KJA ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Presiden selama dua hari di Jawa Tengah dan Jawa Barat.





