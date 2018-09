Ketua Pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Aceh dan Papua Masih Disimpan

Jakarta: Partai koalisi pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menggenjot pembentukan struktur tim kampanye daerah (TKD). Bahkan, struktur tim pemenangan di Aceh dan Papua, hampir rampung.



"Tinggal proses pembentukan the right man of the right person berdasarkan ketokohan. Pengalamannya," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Kantor Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 12 September 2018.

Menurut Hasto, ada beberapa nama yang pantas memimpin tim pemenangan di Aceh dan Papau. Tapi, dia belum mau membocorkan nama-nama calon. Yang pasti, tambah Hasto, bukan kepala daerah setempat, termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe, kader Demokrat yang terang-terangan mendukung Jokowi-Ma'ruf.



Hasto juga belum mau blak-blakkan soal susunan tim kampanye Jokowi-Ma`ruf yang sudah tuntas. Yang jelas, tim pusat terus mendorong agar struktur tim kampanye di daerah segera terbentuk.



Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyatakan perkembangan pembentukan struktur tim kampanye di daerah terus maju. Targetnya, sebelum 19 September 2018 sudah jadi semua.



"Dari tim kampanye daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota," kata Antoni.





