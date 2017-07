Jokowi: Jangan Munculkan Pesimisme dengan Nyinyir

Metrotvnews.com, Malang: Presiden Joko Widodo meminta hasil survei lembaga internasional yang berbasis di AS, Gallup Word Poll (GWP), yang menunjukkan Indonesia menduduki peringkat pertama untuk trust and confidence in national government tak dipertentangkan. Pasalnya, itu justru malah bakal memunculkan pesimisme terhadap masyarakat.



"Ini karena ada kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah, ini harus dipakai. Jangan yang dimunculkan pesimisme, nyinyir-nyinyir. Kepercayaan sudah jelas dilihat melalui survei. Makanya yang harus kita munculkan sebuah optimisme, negara ini ke depan akan lebih baik," kata Jokowi usai menghadiri rapat kerja nasional ke XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Malang, Jawa Timur, Kamis 20 Juli 2017.

Data hasil survei ini dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam rilis Government at a Glance 2017 yang dipublikasikan pada 17 Juli 2017. Laporan ini merangkum berbagai indikator pencapaian sektor pubik (pemerintah) dari negara-negara yang tergabung dalam OECD serta beberapa negara lain, termasuk Indonesia.Berdasarkan hasil survei ini, Indonesia menduduki ranking tertinggi untuk kepercayaan masyarakat. Jokowi menilai, hasil survei itu sebagai pertanda pemerintah telah bekerja dengan baik, sehingga timbul apresiasi dari masyarakat yang menaruhi kepercayaan kepada pemerintah."Itu kan, juga sebuah survei. Gallup juga bukan lembaga yang ecek-ecek. Mereka mempunyai kredibilitas dan menempatkan Indonesia pada pertama, setelah itu Swiss, India dan negara-negara lainnya," pungkas dia.(OGI)