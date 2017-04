Komisi VIII Minta Kemenag Cabut Izin First Travel

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid kerap meminta Kemenag bertindak tegas pada travel haji dan umroh, First Travel. Sodik meminta Kemenag segera mencabut izin travel itu.



"Kami berkali-kali minta Kemenag mengambil tindakan tegas kepada First Travel. Karena melanggar aturan Kemenag yang menjalankan pola bayar murah dalam membiayai haji jemaahnya," kata Sodik pada wartawan, Jumat 21 April 2017.

Politikus Gerindra itu menyebut, First Travel terbukti berkali-kali melantarkan jemaah. First Travel juga kerap kali melaksanakan manajemen perjalanan yang tidak transparan."Jika Kemenang tidak memberi tindakan dengan mencabut izinnya, maka layak dipertanyakan kenapa Kemenag lunak dan lembek kepada First Travel," tegas Sodik.Dia meminta korban melapor kepada polisi supaya dipidana. Lembaga bantuan hukum juga diminta memberikan bantuan untuk pendampingan korban, karena korban bisa jadi awam soal hal ini.Sebelumnya, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) memanggil First Travel. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi masalah penundaan keberangkatan jamaah umrah."Kami panggil First Travel untuk mengklarifikasi berbagai hal yang berkembang di lapangan, terutama terkait adanya sekitar 270 jamaah yang tertunda keberangkatannya," kata Direktur Umrah dan Haji Khusus Muhajirin Yanis seperti dikutip laman Kemenag.go.id.Muhajirin mempertanyakan masalah penjadwalan ulang keberangkatan sejumlah jemaah umrah First Travel. Mantan Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo ini mengaku mendapatkan keluhan tentang adanya sejumlah jamaah yang mengalami penundaan pemberangkatan.Ada juga jamaah yang mengadu terkait urutan keberangkatan. Meski mendaftar lebih dahulu, mereka mengaku ada jamaah lain yang mendaftar belakangan malah didahulukan."Jamaah yang seharusnya berangkat lebih awal mengetahui itu, sehingga mereka bereaksi dan menuntut ada kepastian keberangkatan," tutur dia.(YDH)