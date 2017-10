Novel Baswsedan Segera Beraksi di KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Kondisi mata Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan semakin pulih. Novel bakal kembali bertugas di KPK mulai bulan depan.



Sahabat Novel, Dahnil Ahzar Simanjuntak mengatakan, kondisi mata Novel terus membaik. Usai menjalani operasi mata tahap pertama pada 17 Agustus 2017, tiga hingga empat bulan kemudian seharusnya Novel masuk ruang operasi tahap kedua.



"Namun, kehendak Allah SWT di atas segalanya. Terjadi akselerasi penyembuhan, maka InsyaaAllah, Novel tidak perlu menunggu 3-4 Bulan lagi untuk melakukan operasi tahap kedua," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya kepada Metrotvnews.com, Senin 9 Oktober 2017.



Dahnil mengatakan, operasi mata Novel tahap kedua bakal dilakukan lebih cepat, pertengahan bulan ini. Maka, diprediksi, bulan depan Novel sudah pulih dan kembali ke Jakarta.



"InsyaAllah Novel sudah bisa kembali ke tanah air dan bertugas di KPK, pada awal atau pertengahan November 2017 nanti," ungkapnya.



Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengatakan, Novel sudah tidak sabar kembali bertugas. Masih banyak pekerjaan rumah Novel menuntaskan kasus korupsi skala besar di lembaga antirasywah.



Namun, di tengah kabar baik kesembuhan Novel, Dahnil menyayangkan penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap Novel seperti jalan di tempat. Total sudah 180 hari atau lebih dari 6 bulan kasus bergulir, tapi belum ada titik terang.



"Justru sampai detik ini terasa semakin gelap dan tidak jelas, Nihil perkembangan, semakin kusut dan kabur," tandasnya.









