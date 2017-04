Masyarakat Dinilai Inginkan Pemimpin yang Berpikir Out of The Box

Metrotvnews.com, Jakarta: Ada kecenderungan baru dari masyarakat dalam memilih pemimpin daerah saat ini. Masyarakat sudah mulai pintar dan paham bagaimana sosok pemimpin yang dibutuhkan.



Jurnalis senior Indonesia, Don Bosco Selamun mengatakan, saat ini masyarakat tidak lagi cenderung memilih pemimpin yang hanya pandai berpidato, tetapi memilih pemimpin yang mempunyai pemikiran kreatif.

"Sekarang ini kecenderungan orang cari pemimpin yang tidak biasa. Pemimpin yang bisa pikir out of the box," kata Don Bosco dalam sebuah diskusi tentang kriteria calon pemimpin NTT 2018, di Jakarta, Sabtu 8 April 2017.Don Bosco menyebutkan, beberapa contoh pemimpin yang tidak biasa saat ini adalah Calon Petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil.Ketiganya dinilai tidak biasa karena gaya kepemimpinannya. Apalagi, jika dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang ada sebelumnya yang hanya pandai berpidato."Seorang mencari pemimpin yang bisa kerja, kerja, kerja. Sekarang masyarakat tidak suka dengan pemimpin yang bagus pidato. Kita bicara kecenderungan baru yang bisa terjadi di NTT," jelas Don Bosco.Hal senada juga dikatakan Advokat Muda NTT, Servasius Manek. Ia mengatakan, saat ini sudah tidak zamannya lagi memilih pemimpin seorang priyayi. Pemimpin yang sekarang dibutuhkan adalah yang bisa menjadi jembatan antara masyarakat dengan pengusaha. Sehingga investasi yang masuk ke NTT dan akhirnya memakmurkan NTT."Kalau dari dulu pemimpin bisa menjadi jembatan perusahaan dengan masyarakat maka NTT tidak seperti saat ini. Akan banyak investasi yang datang ke NTT. Pemda harus menjamin to regulate masyarakat dan investor ada kepastian hukum ada zona aman untuk mereka di daerah itu," pungkas Servasius.(DEN)