Jokowi Ajak Negara Asia-Afrika Bersatu

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara Asia Afrika bersatu memelihara keberagaman untuk bisa maju. Hanya dengan bersatu kesejahteraan bisa dicapai



"Hanya dengan bersatu Asia dan Afrika dapat menjadi sejahtera. Hanya dengan persatuan, Asia dan Afrika keamanan seluruh dunia akan terjamin," kata Jokowi dalam peringatan KAA di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 18 April 2017.



Menurut dia, pada KAA 62 tahun lalu, Presiden pertama Soekarno menyampaikan agar prinsip live and let live serta unity and diversity menjadi kekuatan pemersatu. Hal ini dapat membawa Asia dan Afrika kepada persahabatan dan diskusi yang bebas.



Pada waktu itu, kata Jokowi, para delegasi dari setiap negara memakai baju nasional masing-masing. Beraneka corak, dan warna terlihat.



"Semua itu menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang, warna kulit, agama, budaya tidak menghalangi kita untuk bersatu, tidak menghalangi kita untuk membangun solidaritas yang kokoh," jelas dia.



Dari kunjungannya ke beberapa negara Eropa, Amerika, Asia dan Timur Tengah, Jokowi menyadari banyak negara di dunia, termasuk negara maju sedang gelisah. Perasaan aman mereka terganggu karena toleransi mereka terkoyak.



"(Mereka) dihantui terorisme, dihantui ekstremisme, dihantui radikalisme dan mereka sedang mencari referensi nilai-nilai dalam mengelola keberagaman," jelas dia.



Jokowi pun bersyukur Indonesia bisa mengelola keberagaman, kemajemukan, kebinekaan, sebagai kekuatan. Indonesia pun menjadi rujukan dalam mengelola keberagaman.







(FZN)