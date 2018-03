Jokowi Terima Senat Parlemen Kazakhstan

Jakarta: Presiden Joko Widodo menerima delegasi Senat Parlemen Kazakhstan di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi menyampaikan Indonesia negara berpenduduk muslim terbesar.



"Namun kami merupakan negara majemuk, baik pada aspek religius maupun suku dan budaya," ujar Jokowi dalam pertemuan dengan delegasi senat parlemen Kazakhstan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018.

Menurut dia, kebersamaan antarmasyarakat di Indonesia dapat terjaga dengan baik, meski sangat majemuk. Pasalnya, kata dia, masyarakat Indonesia dapat menjaga prinsip kebersamaan, perdamaian, hingga toleransi dalam berbangsa dan bernegara yang menjadikan aman dan damai.



"Alhamdulillah kami dapat menjaga kebersamaan dalam prinsip perdamaian dan toleransi yang selalu memberi kenyamanan," ucap dia.



Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.



Delegasi parlemen Khazakhstan yang hadir antara lain Chairman of the Senate of the Parliament, Kassym-Jomart Tokayev; Committee on International Relations, Defense and Security of the Senate of the Republic of Kazakhstan, Darkhan Kaletayev; Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Republic of Kazakhstan to the Republic of Indonesia, Askhat Orazbay; dan Secretary (Deputy Chairman) of the Committee on Economic Policy, Innovation Development and Entrepreneurship of the Senate of the Republic of Kazakhstan, Sarsenbay Yangsegenov.



Kemudian, Member of the Committee on Socio-Cultural Development and Science of the Senate of the Republic of Kazakhstan, Sergey Ershov; Member (Deputy Chairman) of the Committee on Economic Policy, Innovation Development, and Entrepreneurship of the Senate of the Republic of Kazakhstan, Muratbay Zholdasbayev; Member of the Committee on Constitutional legislation, Court System, and Law Enforcement Agencies of the Senate of the Republic of Kazakhstan, Marat Tagimov.



Serta, Chairman of the Committee on Finance and Budget of the Senate of the Republic of Kazakhstan, Baktybay Chelpekov; dan Head of the Department of Inter-parliamentary connections and international cooperation of the Senate Administration of the Republic of Kazakhstan, Zhanna Sartabayeva.







(YDH)