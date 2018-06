Istana: Data dari Mana Utang Rp9 Ribu Triliun?

Jakarta: ‎‎Sekretaris Kabinet Pramono Anung menepis data utang negara yang disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mencapai Rp9 ribu triliun. Ia menekankan utang negara hanya sekitar Rp4 ribu triliun dan itu angka kumulatif dari utang pemerintahan sebelumnya.



"Jadi data angka Rp9 ribu (triliun) dari mana?, karena data yang ada di Menteri Keuangan sekitar segitu (Rp4 ribu triliun)," ujar Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018.

Prabowo sebelumnya memaparkan data utang pemerintah sebesar Rp4.060 triliun, BUMN Rp630 triliun dan lembaga keuangan publik Rp3.850 triliun. Totalnya hampir Rp9 ribu triliun utang Indonesia.



Prabowo menampilkan slide tentang utang yang sumbernya dari Statistik Utang Sektor Publik Indonesia, Kementerian Keuangan, 2018, Asumsi Kurs Rp14 ribu per Dolar AS, per tutup tahun 2017.



"Utang-utang kita sudah sangat membahayakan. Selain utang pemerintah, ada utang lembaga-lembaga keuangan milik pemerintah dan BUMN dan kalau dijumlahkan sungguh sangat besar," kata Prabowo di rumah dinas Ketua MPR, Zulkifli Hasan di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Senin, 25 Juni 2018.









