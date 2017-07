Asman Abnur Berharap Ada Pelayanan Publik Seatap di Kapal Laut

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menerima kunjungan delegasi Azerbaijan. Asman menandatangani kerja sama mengenai pemberian pelayanan publik yang prima dengan Azerbaijan.



"Sistem pelayanan publik di Azerbaijan sudah menjadi top dunia. Hampir seluruh kementeriannya, semua perizinan sudah satu atap," kata Asman di kantornya di Jakarta, Senin 24 Juli 2017.

Asman menjelaskan sejumlah negara di Eropa belajar pelayanan publik yang prima ke Azerbaijan. Pelayanan publik di negara itu telah terintegrasi dengan baik.Tidak hanya pelayanan pemerintahan, tapi juga pelayanan swasta dan bisnis melalui sebuah institusi uang dinamakan ASAN Xidmat. Institusi ini telah mendapatkan penghargaan dari PBB di bidang pelayanan publik pada tahun 2015."Di sana (Azerbaijan) telah ada pelayanan publik di bus yang berputar ke daerah, di dalam kereta api. Jadi ini suatu terobosan. Mungkin juga di Indonesia nanti akan kita coba pelayanan publik dengan menggunakan kapal laut," ujar dia.Asman menambahkan, ke depan akan ada yang namanya Mal Pelayanan Publik. Dengan itu masyarakat nantinya hanya perlu mendatangi satu tempat untuk mengurus seluruh pelayanan perizinan.Asman mengatakan, ini sebagai bentuk perluasan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah ada di sejumlah daerah. Pemerintah menargetkan Indonesia bisa di posisi 40 besar dalam peringkat EoDB (Easy of Doing Business) atau kemudahan berusaha."Pada tahun ini kita diundang pemerintah Azerbaijan untuk melakukan follow up teknis. Sebelumnya kami akan memilih beberapa staf untuk belajar teknologinya, supaya nanti bisa diimplementasikan. Tahun ini kita mencoba di Surabaya dan Batam," beber dia.Menurut Asman, dua kota itu dianggap yang paling siap dalam waktu dekat. Asman mengungkapkan, inti dari kerja sama ini adalah kepuasan publik atau konsumen yang semakin meningkat. "Saya pikir kita tidak salah meniru apa yang sudah diakui oleh dunia," tandas dia.(YDH)