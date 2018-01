Tiba di Islamabad, Jokowi Disambut Presiden Pakistan

Islamabad: Presiden Joko Widodo telah tiba di Islamabad, Pakistan. Kedatangan Jokowi disambut Presiden Pakistan Mamnoon Hussain dan Ibu Begun Mahmooda Mamnoon.



Berdasarkan keterangan tertulis dari Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Kepala Negara tiba di Islamabad, Jumat, 26 Januari 2018, sekitar pukul 14.30 WS atau pukul 16.30 WIB.



Jokowi menempuh penerbangan selama 1 jam 15 menit dari New Delhi, India menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.



Duta Besar Republik Indonesia untuk Pakistan, Iwan Suyudhie Amri, dan Deputi Kepala Protokol Pakistan, Muhammad Junaid Wazir, turut menyambut kedatangan Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi.



Setelah itu, Jokowi dan Iriana melewati Pasukan Kehormatan menuju kendaraan untuk melanjutkan perjalanan menuju hotel tempat menginap selama berada di Islamabad.



Presiden akan menemui masyarakat Indonesia di hotel tempat Jokowi menginap.



Jokowi dan Iriana akan memulai rangkaian acara kunjungan kenegaraan di Pakistan dengan mengunjungi National Assembly of Pakistan. Di tempat ini, Jokowi akan menghadiri upacara peletakan karangan bunga di Monument Wall of Unsung Heroes, melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Pakistan Shahid Khaqan Abbasi, serta Ketua Senat dan Ketua Parlemen Pakistan.



Presiden dan rombongan direncanakan singgah di Wisma Duta KBRI Islamabad sebelum ke Aiwan-e-Sadr (Istana Kepresidenan Pakistan) untuk bertemu dengan Mamnoon Hussain.



Setelah melakukan Tete-A-Tete dengan Mamnoon Hussain, Presiden akan melakukan pertemuan dengan delegasi.



Malam harinya, Jokowi dan Iriana akan menghadiri jamuan santap malam bersama Mamnoon Hussain dan Mahmooda Mamnoon.







(FZN)