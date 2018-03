Vidi Aldiano Orbitkan Adiknya ke Industri Musik

Metrotvnews.com, Jakarta: Vidi Aldiano tidak main-main dalam mendirikan label rekaman VA Records. Bertindak sebagai produser eksekutif, Vidi mencoba mengorbitkan adik kandungnya, Vadi Akbar, melalui label rekamannya.



Hari ini, Kamis (30/4/2015) Vadi pun resmi jadi artis pertama VA Records dengan diluncurkannya sebuah album berjudul Berujung Terang. Album berisi tujuh lagu itu dirilis dalam format fisik berupa CD dan digital yang dijual lewat toko musik maya, iTunes.

Vadi mengaku tidak memiliki ambisi berlebih di dunia musik, dia hanya berupaya menyalurkan hobinya bermusik dengan harapan untuk menghibur.



"Sejujurnya dari aku hanya just do my best. Aku berkarya sebaik mungkin, kalau hasilnya dirasa belum terbaik aku harus lebih (giat) lagi. Berkarya sebaik mungkin," kata penyanyi kelahiran 8 Agustus 1995 saat peluncuran di kawasan Cilandak, Kamis (30/4/2015).



Saat disinggung soal ketatnya persaingan di kategori penyanyi solo pria, Vadi tidak ambil pusing, "Kompetisi pasti ada, tetapi aku lebih ke menambahkan warna musik yang ada di Indonesia saja."



Sementara itu, sang kakak Vidi Aldiano merasa bahwa adiknya memang memiliki talenta yang lengkap di bidang musik. Selain pandai bernyanyi, Vadi bisa memainkan beberapa instrumen musik. Hal itu menambah keyakinan Vidi untuk memproduseri adiknya sendiri.



"Dia sangat amat beruntung, lahir dan besar di keluarga yang musiknya kental. Punya kakak yang (bergelut) di musik. Orangtua juga bisnis di musik. Dia secara musik bisa (dipercaya kualitasnya), influence-nya 'tua-tua' kayak Frank Sinatra. It's a good thing. Secara musikalitas dia lebih bagus dari gue. Gue pede (percaya diri) produserin," ungkap Vidi.





(AWP)