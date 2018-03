Novel Baswedan Digelandang ke Bareskrim Dini Hari

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan digelandang penyidik Bareskrim Polri. Novel disebutkan digelandang dari kediamannya.



Novel tiba sekira pukul 01.00 WIB. Tak banyak berkomentar, Novel langsung masuk ke dalam gedung Bareskrim. "Tanya ke penyidik," kata dia saat memasuki gedung Bareskrim Polri, Jumat (1/5/2015).

Dari pantuan di lokasi, Novel dikawal oleh sekitar 5 anggota kepolisian berprakaian preman saat turun dari mobil Toyota Kijang Innova B 1597 BYP.



Seperti diketahui, Novel dijadikan tersangka atas kasus dugaan penembakan pelaku pencurian sarang burung walet saat menjadi Kasat Reskrim Polresta Bengkulu tahun 2004 lalu.



Kasusnya sempat ditunda pada 2012 lalu atas permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kendati demikian, kasus ini kini diusut kembali oleh Polda Bengkulu. Pengusutan kasus tersebut dilaksanakan oleh Bareskrim dengan alasan berdekatan dengan tempat tinggal.





(SUR)