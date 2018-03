KPK Terkejut Novel Baswedan Ditangkap

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan digelandang Bareskrim Mabes Polri. KPK terkejut mengetahui penangkapan Novel ini.



"Info ini sangat mengagetkan pimpinan dan jajaran KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha lewat pesan singkat, Jumat (1/5/2015) dini hari.

Perihal penangkapan Novel ini diketahui jajaran KPK langsung dari novel. Lewat pesan singkat, Novel mengabarkan dirinya ditangkap Bareskrim Mabes Polri.



"Tadi memang ada pesan pendek dari HP Novel," kata Priharsa.



Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan digelandang penyidik Bareskrim Polri. Novel disebutkan digelandang dari kediamannya.



Novel tiba sekira pukul 01.00 WIB. Tak banyak berkomentar, Novel langsung masuk ke dalam gedung Bareskrim. "Tanya ke penyidik," kata dia saat memasuki gedung Bareskrim Polri, Jumat (1/5/2015).





