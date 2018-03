Usman Hamid Datangi Bareskrim Untuk Jenguk Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Sahabat Novel Baswedan sekaligus pengacara Bambang Widjojanto, Usman Hamid, menyambangi Bareskrim Polri. Kedatangannya ini bertujuan untuk mengecek kebenaran penangkapan Novel.



"Masih shock (dengar kabar). Sekarang jenguk pak Novel. Enggak menduga saja," katanya di gedung Bareskrim Polri, Jumat (1/5/2015) dini hari.

Dengan mengenakan jaket dan menenteng tas, Hamid datang sekitar pukul 2.30 di gedung Bareskrim Polri, Jalan Tunojoyo, Jakarta Selatan. Hingga pukul 03.20, Usman Hamid beserta beberapa sahabat Novel belum diperbolehkan masuk oleh petugas piket Baeskrim.



Belum diketahui secara jelas alasan Novel ditangkap penyidik pada malam hari. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian.



Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan digelandang Bareskrim Mabes Polri. KPK terkejut mengetahui penangkapan Novel ini.



Novel tiba sekira pukul 01.00 WIB. Tak banyak berkomentar, Novel langsung masuk ke dalam gedung Bareskrim. "Tanya ke penyidik," kata dia saat memasuki gedung Bareskrim Polri, Jumat (1/5/2015).





(SUR)