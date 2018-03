Saat Diintai, Novel Baswedan Kerap Berpindah-pindah Rumah

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepolisian telah mengincar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sejak jauh hari. Namun, tersangka kasus dugaan penembakan pelaku pencurian sarang burung walet ini, kerap berpindah tempat tinggal ke beberapa rumah mewahnya.



"Novel ini kita ikuti sudah lama, karena dia berpindah-pindah, dia memiliki rumah empat unit rumah dan kategorinya rumah mewah, jadi Novel ini luar biasa," ujar Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jendral Budi Waseso di gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2015).

Budi mengira tindakan berpindah-pindah tempat tinggal ini, karena Novel telah mengetahui akan diitangkap. Sehingga, Kepolisian memutuskan ambil tindakan tegas terhadap penyidik KPK ini.



"Saya kira dia tahu (akan ditangkap) diakan mantan Polisi yah, makannya dia berusaha minta ditangkap, dia kan pernah menjadi penyidik, jadi dia tahu aturan-aturan hukum, jadi dia yang minta," paparnya.



"Polri dalam hal ini sebagai pelayan yang terbaik artinya kita memberikan pelayanan terhadap Novel yang terbaik. Karena yang bersangkutan minta ditangkap, kita tangkap," tandasnya.



Seperti diketahui, Novel dijadikan tersangka atas kasus dugaan penembakan pelaku pencurian sarang burung walet saat menjadi Kasat Reskrim Polresta Bengkulu tahun 2004 lalu. Kasusnya sempat ditunda pada 2012 lalu atas permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.



Namun, kasus ini diusut kembali oleh Polda Bengkulu. Pengusutan kasus tersebut dilaksanakan oleh Bareskrim dengan alasan berdekatan dengan tempat tinggal.





(ICH)