Emas Terhempas Tajam Tertekan Laporan Pekerjaan AS

Metrotvnews.com, Chicago: Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun tajam pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena laporan pekerjaan AS yang jauh lebih baik dari perkiraan memberikan tekanan pada logam mulia.



Xinhua melansir, Jumat, 1 Mei, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni kehilangan USD27,6 atau 2,28 persen dan menetap di USD1.182,4 per ounce.

Sebuah laporan yang dirilis oleh Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan klaim pengangguran awal jatuh sebanyak 34.000 menjadi 262.000 selama pekan yang berakhir 25 April. Analis mencatat bahwa ini merupakan tingkat terendah sejak April 2000.



Analis percaya bahwa laporan pekerjaan positif ini dapat menyebabkan bank sentral AS, Federal Reserve, untuk menaikkan suku bunganya lebih cepat daripada yang diperkirakan, karena mereka telah mencari indikator-indikator positif ekonomi.



Indeks dolar AS turun, memberikan emas sedikit dukungan, tetapi tidak cukup untuk meniadakan dampak positif dari laporan pengangguran. Indeks, yang mengukur dolar terhadap sekeranjang mata uang utama, turun 0,29 persen menjadi 94,93 pada pukul 16.09 GMT.



Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar naik, emas berjangka akan jatuh karena emas yang diukur dalam dolar menjadi lebih mahal bagi investor.



Perak untuk pengiriman Juli turun 54,9 sen, atau 3,29 persen, menjadi ditutup pada USD16,153 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun USD21,1 atau 1,82 persen, menjadi ditutup pada USD1.140,4 per ounce.





(AHL)