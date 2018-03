Harga Rata-Rata Brent Ditaksir Stabil di USD60/Barel

Metrotvnews.com, New York: Rata-rata harga minyak mentah Brent diperkirakan akan berada di USD60 per barel pada tahun ini.



Reuters melansir, Jumat, 1 Mei, sebuah survei yang dilakukan Reuters kepada 32 analis memperkirakan Brent akan rata-rata berada pada USD60 per barel pada 2015, naik 80 sen dari survei bulan lalu.

Sementara itu, harga minyak mentah AS akan berada pada level USD54,40 per barel jika dibandingkan dengan survei bulan lalu yang berada di posisi USD53,60 per barel.



Persediaan minyak mentah AS telah meningkat terus selama berbulan-bulan tetapi telah mulai mereda dalam beberapa pekan terakhir karena produksi dalam negeri menurun dan permintaan kilang meningkat.



Pada Rabu kemarin, data pemerintah menunjukkan adanya keseimbangan dalam lima bulan pada hub AS untuk penyimpanan minyak mentah di Cushing, Oklahoma. Kendati skeptis, namun titik pasokan minyak OPEC menunjukkan mencapai level tertingginya selama lebih dari dua tahun pada April.



Dolar juga rebound untuk meredam kemarahan minyak yang bergerak reli. Mata uang dolar AS ke posisi terendah pada Kamis setelah data menunjukkan belanja konsumen AS naik pada Maret dan klaim pengangguran mencapai level terendah yakni 2.000.





