Kirim Surat, Lima Pimpinan Jaminkan Diri untuk Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung bersikap atas penangkapan Novel Baswedan. KPK langsung mengirim surat ke Bareskrim Polri untuk menangguhkan penahanan Novel.



"Surat sudah dibuat. Yang tanda tangan atas nama lima pimpinan," ujar Plt Pimpinan KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2015).

Johan menerangkan, surat dari pimpinan itu sebagai jaminan supaya Novel tak ditahan. Sebab, penyidik Bareskrim berencana menahan Novel usai diperiksa selama 1x24 jam. "Ada yang jaminkan diri agar tersangka tak ditahan," imbuh Johan.



Jaminan diberikan, kata Johan, lantaran kasus yang menimpa Novel terjadi 11 tahun silam. Johan menyebut, kelima pimpinan yakin Novel tidak akan lari. "Oleh karena itu kami lima pimpinan KPK menjaminkan diri penangguhan penahanan," sebut Johan.



Novel ditangkap di kediamannya di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat dini hari. Novel dijadikan tersangka atas kasus dugaan penembakan pelaku pencurian sarang burung walet saat menjadi Kasat Reskrim Polresta Bengkulu tahun 2004 lalu.



Kasusnya sempat ditunda pada 2012, atas permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun kini, kasus tersebut diusut kembali Polda Bengkulu. Pengusutan kasus tersebut dilaksanakan oleh Bareskrim dengan alasan berdekatan dengan tempat tinggal.









