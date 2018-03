Polisi Geledah Rumah Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Bareskrim Mabes Polri langsung menggeledah rumah Novel Baswedan di Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (1/5/2015). Penggeledahan dilakukan setelah penyidik menahan Novel di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.



Penyidik tiba di rumah Novel sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka langsung mendatangi rumah Novel dengan didampingi ketua RT setempat.

Saat tiba di rumah Novel, penyidik langsung memperlihatkan surat penggeledahan dan langsung mencari sejumlah bukti yang diduga berkaitan dengan kasus penganiayaan yang disangkakan kepada Novel.





Istri Novel menandatangani surat penggeledahan (Tim Hukum Novel)



Saat ini, penggeledahan dilakukan di sejumlah rumah. Namun, polisi memusatkan penggeledahan di kediaman Novel yang berada di Jalan Deposito. Sampai berita ini dibuat, penggeledahan masih berlangsung.



Novel ditangkap di kediamannya di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat dini hari. Dia dijadikan tersangka atas kasus dugaan penembakan pencuri sarang burung walet saat menjadi Kasat Reskrim Polresta Bengkulu pada 2004.



Kasusnya sempat ditunda pada 2012, atas permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun kini, kasus itu diusut kembali oleh Polda Bengkulu. Pengusutan kasus dilaksanakan oleh Bareskrim dengan alasan berdekatan dengan tempat tinggal.





penyidik menggeledah rumah Novel (Tim Hukum Novel)



Adik sepupu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan itu kini sudah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Penahanan dilakukan setelah Novel sebelumnya menolak dipindahkan.



Penangkapan dan penahanan ini hanya selang dua hari setelah seorang anggota Polsek Menteng, Brigadir Agung Krisdiyanto dalam kasus suap Adriansyah. Agung yang adalah kurir suap Andrew Hidayat itu diperiksa hampir 11 jam, pada Rabu 29 April lalu. Dalam kasus itu, Novel disebut-sebut salah satu penyidiknya.





(TII)