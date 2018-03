Johan: Badrodin Akomodasi Ketidakhadiran Novel Dalam 2 Kali Pemeriksaan

Metrotvnews.com, Jakarta: Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan Novel Baswedan ditangkap karena tak hadir dalam dua kali panggilan. Namun hal yang berbeda diungkap Wakil Ketua nonaktif KPK Johan Budi.



Johan mengakui Polri memanggil Novel untuk diperiksa. Novel bahkan menyatakan akan menghadiri panggilan penyidik Bareskrim. "Tapi karena ada penugasan dari pimpinan KPK, maka pemeriksaan ditunda," ujar Johan dalam konferensi pers di KPK, Jumat (1/5/2015).

Saat itu, kata dia, ada penjelasan resmi dari pimpinan KPK ke pimpinan Polri. "Waktu itu Pak Ruki (Taufiequrachman Ruki, Ketua KPK) mengontak Pak Badrodin (Haiti, Kapolri), saat itu masih Wakapolri menjelaskan alasan Novel tidak menjalani panggilan karena ada tugas panggilan dari pimpinan KPK," papar Johan.



Setelah mendengar penjelasan itu, Badrodin mengerti. Bahkan dia mengakomodasi alasan ketidakhadiran Novel. "Kalau Novel dipanggil mangkir itu bukan mangkir, karena ada penjelasan itu," pungkas Johan.



Penjelasan Johan kontradiktif dengan apa yang dikatakan Badrodin. Di Monas, hari ini, Badrodin menuturkan penjemputan paksa dilakukan karena Novel tak memenuhi dua kali panggilan. "Sehingga kita lakukan penangkapan," kata Badrodin.



Novel ditangkap di kediamannya di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat dini hari. Novel dijadikan tersangka atas kasus dugaan penembakan pelaku pencurian sarang burung walet saat menjadi Kasat Reskrim Polresta Bengkulu tahun 2004 lalu.



Kasusnya sempat ditunda pada 2012, atas permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun kini, kasus tersebut diusut kembali Polda Bengkulu. Pengusutan kasus tersebut dilaksanakan oleh Bareskrim dengan alasan berdekatan dengan tempat tinggal.







