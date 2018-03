Rumor: Apple iPad Pro Setebal 7,1 Milimeter

Metrotvnews.com: Apple dikabarkan tengah menggarap iPad versi terbaru dengan kelas yang berbeda, iPad Pro. iPad Pro kemungkinan besar akan menjadi iPad versi tercanggih yang pernah dibuat Apple, setidaknya jika kita berkaca pada produk mereka yang lain yang telah menggunakan embel-embel Pro. Belum ada bocoran lengkap mengenai spesifikasi yang dimilikinya.



Sejauh ini, rumor yang beredar mengatakan bahwa iPad Pro adalah tablet dengan layar 12,9 inci (sebelumnya dikatakan 12,2 inci). Menurut @OnLeaks, layarnya akan menyematkan aspect ratio 4:3, dengan porsi layar menutupi 75 persen dari permukaan iPad Pro. Jika membicarakan dimensi keseluruhan, iPad Pro akan memiliki ukuran 305,7mm x 222,6mm x 7,1mm.

Ya, iPad Pro disinyalir memiliki ketebalan sekitar 7,1 mm. Tidak ada informasi lebih jauh terkait tablet tercanggih dari Apple ini.

12.9" iPad Pro December 2014 Blueprint (keep in mind some tiny little changes may have been made since that date...) pic.twitter.com/B4gdIpHodA