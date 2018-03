Mengenal Lebih Dekat Proyek Donggi-Senoro

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri ESDM Sudirman Said telah meresmikan dimulainya operasi proyek gas alam cair (LNG). Lalu bagaimana seluk beluk diciptakannya proyek ini?



Mengutip laman Setkab, Sabtu (2/5/2015), LNG Donggi-Senoro adalah proyek LNG pertama di Indonesia yang mengadopsi model pengembangan hulu dan hilir yang terpisah, berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/Tahun 2001.



Berdasarkan model ini, Donggi-Senoro LNG sebagai perusahaan hilir bertanggung jawab hanya untuk pengolahan gas alam menjadi LNG, serta memasarkannya kepada pembeli.



Pengembangan pabrik LNG berjalur satu (single-train) ini bertujuan untuk memanfaatkan gas alam di Sulawesi Tengah yang belum termonetisasi. Melalui penerapan model bisnis LNG hilir yang pertama di Indonesia, sehingga mampu mengalihkan beban investasi dari pemerintah ke para pemodal.



Proyek Donggi-Senoro LNG telah memperolah seluruh perizinan termasuk persetujuan atas Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari Kementerian Lingkungan Hidup, Izin Pengelolaan Sementara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.



Selain itu, proyek ini juga sudah memperoleh Izin Lokasi Labuh Khusus untuk pengoperasian Jetty LNG, serta izin pembangunan pelabuhan khusus untuk Pelabuhan LNG dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).



LNG Donggi-Senoro menerima gas dari PT PHE Tomori Sulawesi (50 persen), PT Medco E&P Tomori Sulawesi (30 persen) and Tomori E&P Limited (UK) (20 persen) dengan jumlah gas alam sebanyak 250 Mmscfd selama 13 tahun dari lapangan gas Senoro dan dari PT Pertamina EP dengan total 85 Mmscfd, juga selama 13 tahun, dari kawasan Matindok.



Sekadar informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pada Rabu, 30 April lalu meresmikan beroperasinya train pertama Proyek Donggi-Senoro LNG.



Peresmian itu juga dihadiri oleh Bupati Banggai Sofhian Mile, Plt. Direktur Jenderal Migas IGN Nyoman Wiratmaja, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Kepala SKK Migas Amin Sunaryadi, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Sucipto, Pimpinan PT Medco Energi, dan wakil dari Sekretariat Kabinet.

