Emas Dunia Tertekan Saham dan Dolar AS

Metrotvnews.com, Chicago: Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun untuk sesi ketiga berturut-turut pada Jumat (Sabtu pagi WIB). Ini disebabkan ekuitas dan dolar AS yang menguat kembali, sehingga memberi tekanan pada logam mulia.



Xinhua melansir, Sabtu, 2 Mei, harga kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni turun USD7,9 atau 0,67 persen menjadi USD1.174,50 per ounce. Penguatan baru dolar merugikan daya tarik emas karena greenback yang lebih kuat membuat emas dalam denominasi dolar lebih mahal bagi para investor.

Pada Jumat, indeks dolar AS, ukuran dolar terhadap sekeranjang mata uang utama, meningkat 0,5 persen menjadi USD95,28 di perdagangan tengah hari.



Emas diberi sedikit dukungan ketika laporan industri yang dirilis Jumat menunjukkan bahwa laju pertumbuhan manufaktur AS mencapai tingkat terendah dalam lebih dari dua tahun.



Lembaga riset Institute for Supply Managements yang berbasis di AS, mengatakan indeks aktivitas pabrik nasionalnya tercatat 51,5 pada April, tidak berubah dari angka Maret. Sementara itu, data lapangan kerja turun menjadi 48,3, tingkat terendah sejak September 2009.



Emas sebagai aset safe haven biasanya diburu oleh para investor ketika perekonomian menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Volume transaksi terpantau tipis karena banyak pasar di Eropa dan Asia yang tutup untuk liburan May Day atau hari buruh.





(AHL)