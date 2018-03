Setelah 4 Tahun, Google Plus Membuat Tweet Pertama

Metrotvnews.com: Empat tahun telah berlalu sejak Google Plus membuat akun Twitter mereka, dan untuk pertama kalinya, mereka menulis tweet pertama mereka. Berdasarkan profil Google Plus pada Twitter, Google Plus pertama kali membuat akun Twitter pada bulan Juli tahun 2011. Walau mereka baru membuat tweet pertama kalinnya pada Jumat kemarin.





Hal ini adalah hal yang aneh. Tidak hanya karena Google Plus telah mengabaikan akun Twitter mereka selama 4 tahun, tetapi juga karena Google mengatakan bahwa Google Plus akan terbagi menjadi 2 divisi yang berbeda: satu divisi yang menangani streaming dan satu lagi yang menangani foto. Perpecahan dalam Google Plus bukanlah hal yang aneh, mengingat Google Plus tidak pernah meraih popularitas layaknya Facebook atau Twitter.



Bulan Oktober tahun lalu, Google mengatakan bahwa Google Plus memiliki lebih dari 300 juta pengguna aktif tiap bulannya. Sementara pada bulan April kemarin, Stone Temple Consulting, sebuah agen digital marketing menyebutkan bahwa pengguna aktif Google Plus hanya mencapai 111 juta. Jika dibandingkan dengan pengguna aktif Facebook, yang mencapai 1,44 miliar orang dan pengguna aktif Twitter, yang mencapai 302 juta, angka ini bukanlah angka yang luar biasa.



Hal yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Google Plus mulai membuat tweet sekarang? Tampaknya mereka ingin mengirimkan pesan pada masyarakat bahwa mereka sudah tidak lagi menjadi platform media sosial meski mereka akan terus mengabarkan berita terbaru yang ada mengenai Google Plus. (mashable)





(ABE)