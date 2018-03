Ditanya Komunikasi dengan Kapolri, Mendikbud Anies Senyum Sumringah

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus yang menjerat Kompol Novel Baswedan kembali bergulir. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dikabarkan melakukan komunikasi dengan Kapolri, mengenai kasus yang menjerat saudara sepupunya.

Kasus yang terjadi pada 2004 ini memperpanas hubungan dua institusi penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Anies mengakui, dirinya terus memperjuangkan pembebasan Novel sebagai penyidik KPK. Menurut dia, perjuangan tersebut tak akan pernah berhenti ia dengungkan meski saat ini dirinya masuk ke dalam pemerintahan.

Ia mengatakan, telah berkomunikasi dengan berbagai pihak agar dapat membebaskan jeratan kasus Novel. Salah satu cara yang dilakukannya adalah berkomunikasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Badrodin Haiti.

"Saya sudah komunikasi dengan banyak pihak," ujar Anies sembari tersenyum sumringah saat ditanya telah berkomunikasi dengan Kapolri oleh wartawan usai peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kantor Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (2/5/2015).

Sebagai seorang sepupu Novel, Mendikbud Anies Baswedan terus memperjuangkan pembebasan Novel. Bahkan pada tahun 2012 lalu, Anies menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan pembebasan Novel dari tuduhan kasusnya tersebut.

"Jadi waktu itu saya jadi civil society yang bisa datang kapan saja dan dimana saja karena punya banyak waktu. Sekarang saya bawa institusi, saya kerjakan namun tidak dalam keterbukaan. Saya kerjakan dalam keadaan sunyi," pungkas Anies.

(FJR)