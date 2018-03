Anies Baswedan: Lolos dari Maut, Novel Abdikan Berantas Korupsi

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan angkat bicara soal kasus yang mendera sepupunya, Novel Baswedan. Masih memiliki ikatan darah, Anies punya banyak cerita tentang Novel. Salah satunya adalah alasan Novel mengabdi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Anies bercerita semangat dan tekad bulat Novel ini muncul setelah penyidik KPK tersebut sempat lolos dari maut.

"Dia bilang kepada saya, 'bang saya ini pernah tugas ada kontak senjata ketika menjadi polisi dulu. Itu pelurunya mengenai rambut saya, kalau saat itu saya naik 2 cm saja, sudah kena di dahi dan meninggal'," kata Anies menceritakan kisah Novel sewaktu menjadi Polisi ditemui di kantornya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (2/5/2015).



Sejak saat itu, lanjut Anies, Novel terus bertekad untuk memberantas korupsi di negeri ini dengan bonus hidup yang diberikan padanya. "'Jadi hidup saya ini adalah hidup tambahan. Hidup tambahan ini yang mau saya pakai untuk memerangi korupsi'," kata Anies menirukan ucapan Novel.



Sejak saat itu, Novel terus memberantas korupsi meski yang ia berantas adalah pejabat negeri dan ancaman masuk bui. Meski kerja tersebut memiliki risiko yang tinggi, Novel tetap mengabdikan diri di insitusi penegak hukum pemberantas korupsi.



Karena alasan itu, Anies berdiri di barisan terdepan yang menolak kriminalisasi Novel. "Saya kenal Novel sejak kecil. Novel ini yang saya tahu memang anak yang lurus dan berani. Pernah dia cerita bahwa yang dia kerjakan memiliki risiko yang sangat besar," ungkap Anies.



Novel menjadi penyidik KPK sejak 2005. Novel adalah perwira lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1998. Setelah lulus Akpol, dia ditempatkan di Bengkulu pada 1999-2005. Pada 2012, dia mengundurkan diri dari Polri untuk menjadi penyidik KPK.





(SUR)