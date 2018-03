Ceritakan Penangkapan, Novel: Penyidik Seperti Bertamu

Meterotvnews.com, Jakarta: Penahanan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ditangguhkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Setelah dilepaskan Bareskrim, Novel membeberkan kronologis penahanan dirinya.



"Jadi memang benar waktu (Jumat-red) pukul 00.00 WIB, datang penyidik ke rumah saya didampingi bapak RT," kata Novel di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Sabtu (2/5/2015).

Novel membantah kalau dia digrebek di rumahnya. Penyidik justru datang secara baik-baik. Layaknya orang bertamu.



"Waktu itu saya sudah tidur karena sudah larut tengah malam saya bukakan pintu dan mempersilakan duduk. Saya tanya maksud dan tujuan," kata sepupu Anies Baswedan itu.



Setelah mengetahui maksud dan tujuan penyidik, Novel tidak menolak untuk dibawa ke Bareskrim. Dia mengaku paham tugas penyidik.



"Karena saya juga penyidik, saya memahami. Karena penyidik memiliki kewenangan itu, maka saya mengikuti proses itu," ujar dia.



"Untuk sebagainya, biar penasehat hukum yang sampaikan biar tuntas," pungkas dia.





