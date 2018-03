Fan Liverpool Bentangkan Spanduk Desak Rodgers Hengkang

Metrotvnews.com, Liverpool: Kemenangan 2-1 Liverpool atas Queens Park Rangers di Liga Primer Inggris Sabtu 2 Mei diwarnai pemandangan tak sedap terutama bagi pelatih Brendan Rodgers.



Sekelompok suporter fanatik The Reds membentangkan spanduk menggunakan pesawat amatir mendesak Rodgers meninggalkan jabatannya. Uniknya, spanduk tersebut bertuliskan "Rodgers Out Rafa In".

Aksi ini merupakan bentuk protes fan Liverpool yang diketahui memiliki akun Twitter dengan nama @RodgersOutClub. Protes ini menandai prestasi Rodgers yang telah menjadi pelatih pertama Liverpool sejak 1950 yang menjalani tiga musim tanpa gelar.





Salah satu foto yang diunggah akun Twitter @RodgersOutClub



"Kami adalah sekelompok suporter Liverpool sepanjang masa yang telah muak dengan Brendan Rodgers. Kami tak akan bungkam atau mengabaikan ini sampai ia (Rodgers) pergi," kicau akun tersebut.



"Terima kasih yang sangat besar bagi semua fan Liverpool yang memberikan kontribusi untuk pesawat dan spanduk. Bersama-sama kami akan mencapai tujuan kami. #RodgersOut," kicauan lain akun tersebut.



Suporter ini mendesak Rafael Benitez agar kembali membesut The Reds setelah hengkang pada 2010 lalu. Bersama Napoli, Benitez berhasil membawa klub Serie A tersebut masuk ke semifinal Liga Europa musim ini. (Goal)





(REN)