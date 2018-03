Ini Hasil Simulasi Piala Sudirman

Metrotvnews.com, Jakarta: Kontingen Bulu Tangkis Indonesia mempersiapkan diri dengan serius jelang tampil di ajang bergensi, Piala Sudirman 2015, medio Mei mendatang. Salah satu caranya ialah dengan menggelar simulasi pertandingan.



Bertempat di GOR Asia Afrika, Senayan, Sabtu 2 Mei 2015 kemarin, tim bulu tangkis Indonesia menggelar simulasi Piala Sudirman 2015. Para pemain yang akan tampil di Piala Sudirman 2015 di bagi ke dalam dua tim (Tim Elang dan Banteng), dan kemudian di adu untuk mencari yang terbaik, layaknya sebuah turnamen resmi.

Di partai pembuka, ada laga tunggal putri yang mempertemukan dua pemain senior, Bellaetrix Manuputty melawan Lindaweni Fanetri. Bella, pemain asal klub Jaya Raya Jakarta, berhasil membuka jalan buat tim Banteng dengan menundukkan Linda dengan skor 21-17, 21-16. Bella tampil memukau dengan pukulan-pukulan ajaib yang kerap menyulitkan Linda.



Pertarungan ganda putra yang mempertemukan juara Singapore Open Super Series, Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi melawan, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, dimenangkan pasangan Marcus/Kevin dengan skor 21-9, 21-18.



"Penampilan para pemain di simulasi ini sudah cukup baik, hanya saja tadi Angga/Ricky yang belum keluar semua kemampuannya karena mereka lebih senior sehingga ada perasaan harus menang melawan Marcus/Kevin. Mungkin kalau lawannya Hendra (Setiawan)/(Mohammad) Ahsan, mereka akan tampil nothing to lose," kata Rexy Mainaky, Manajer Tim Piala Sudirman 2015.



Kedudukan pun imbang 1-1 untuk tim Elang dan Banteng. Nomor ganda putri yang berlangsung sengit tiga game akhirnya dimenangkan Anggia Shitta Awanda/Della Destiara Haris atas senior mereka, Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari dengan skor 17-21, 21-19, 21-19. Tim Elang pun berada di atas angin dengan unggul 2-1.



Sementara itu duel dua tunggal putra muda Indonesia di partai keempat berhasil dimenangkan oleh Jonatan Christie. Aksi Jonatan mendapat atensi dari para penonton, apalagi ia dan Firman Abdul Kholik menjadi andalan tim Merah-Putih di Piala Sudirman yang berlangsung pada 10-17 Mei 2015 di Dongguan, Tiongkok. Kemenangan Jonatan menjadi penentu kemenangan tim Elang dengan skor sementara 3-1.



Partai kelima yang tak lagi menentukan, akhirnya dimenangkan tim Banteng. Dua ganda campuran andalan Indonesia, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir dan Praveen Jordan/Debby Susanto saling adu di lapangan. Praveen/Debby dengan mengejutkan berhasil mengalahkan senior mereka dengan skor 21-14, 21-19.



"Dari simulasi ini, saya menilai anak-anak sudah siap semua. Namun saya telah menugaskan tim pelatih untuk mengevaluasi kondisi fisik anak-anak. Pokoknya yang paling utama adalah mengarahkan para atlet untuk stay focus," imbuh Rexy.



Berikut hasil pertandingan simulasi Piala Sudirman 2015 :

Tim Elang 3-2 Tim Banteng



Tunggal Putri

Linda Wenifanetri vs Bellaetrix Manuputty 17-21, 16-21



Ganda Putra

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi vs 21-9, 21-18



Ganda Putri

Anggia Shitta Awanda/Della Destiara Haris vs Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari 17-21, 21-19, 21-19



Tunggal Putra

Jonatan Christie vs Firman Abdul Kholik 21-13, 17-21, 21-14



Ganda Campuran

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir vs Praveen Jordan/Debby Susanto 14-21, 19-21





(ACF)