Fans Buat Film Sinematik dari Game The Last of Us

Metrotvnews.com: Banyak video game yang memiliki jalan cerita yang sangat menarik untuk disimak, salah satunya adalah The Last of Us. Salah satu game terlaris ini memang memiliki cerita yang sangat bagus, dan penuh dengan emosi. Itulah alasan mengapa fans dari game ini membuat sebuah film sinematik yang diambil langsung dari dari campuran antara gameplay dan cunscene dari game The Last of US.



Film sinematik tersebut dibuat oleh sekelompok mahasiswa yang merupakan fans berat dari game The Last of Us, dan dibantu langsung oleh desainer game Grant Voegtle. Film sinematik tersebut sengaja dibuat untuk memperlihatkan kualitas cerita dari game The Last of Us yang masih belum diketahui oleh orang yang belum memainkan game-nya. Film sinematik yang bernama The Last of Us Cinematic Playtrough ini kini tersedia secara gratis di YouTube dan telah memiliki 7 episode. Ketujuh episode tersebut merupakan hasil rekaman dari ratusan jam gameplay yang disusun layaknya sebuah film seri.

Untuk menontonnya, Anda dapat mengunjungi playlist YouTube resmi dari film sinematik ini. (The Verge)









