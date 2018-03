Di Papua, Stok Beras Aman Sampai Lebaran

Metrotvnews com, Biak: Menjelang hari Lebaran Idul Fitri 1436 Hijriyah, stok beras untuk memenuhi kebutuhan warga di Kabupaten Biak Numfor, Papua, masih terpenuhi dengan aman. Bulog sudah melakukan antisipasi tekait ketersediaan tersebut.



" Bulog sudah mengantisipasi kebutuhan beras bagi masyarakat dalam rangka menghadapi Lebaran Idul Fitri yang mencapai 2.400 ton," ungkap Kepala Bulog sub divre Biak Syarifuddin Sila, di Biak, Minggu (3/5/2015).

Ia menjelaskan, ketersediaan beras yang dimaksudkan tersebut ialah untuk memenuhi jatah beras PNS, memenuhi jatah prajurit TNI/Polri, untuk program beras miskin dan memperkuat ketahanan stok bahan pangan di Kabupaten Biak Numfor.



Pada konteks ini, Syarifuddin mengimbau agar warga Biak Numfor tidak perlu panik dengan ketersediaan stok beras karena pihak Bulog Subdivre Biak sudah menjamin pasokan beras masih aman.



quot;Kami juga berencana mengajukan tambahan stok beras hingga 3.000 ton dalam upaya memperbanyak ketahanan stok bahan pokok beras di Biak Numfor," jelasnya.



Sementara itu, lanjutnya, untuk harga beras di Pasar Biak sangat bervariasi karena disesuaikan dengan kualitas beras yang dijual pedagang. Untuk beras antar pulau kualitas bagus dijual di Pasar Biak berkisar Rp12.000 hingga Rp13.000 per kg. Sementara untuk jenis beras Bulog dijual berkisar Rp9.000 per kg.



Harga jual bahan pokok masih stabil di pasaran. Untuk gula pasir dijual Rp17.000 hingga Rp18. 000 per kg, harga beras Bulog Rp9.000 per kg, minyak goreng curah Rp14.000 per liter, minyak goreng bimoli spesial Rp18.000 per liter.



Sedangkan harga bahan pokok jenis tepung terigu kemasan Rp10.000 per kg, daging ayam Rp35.000 per kg, telur ayam Rp1.800 per butir serta Rp53.000 hingga Rp55.000 per rak.





