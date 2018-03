Ada Tribute to Paul Walker Versi GTA5

Pendapatan yang diraih The Fate of the Furious (F8) pada akhir pekan pertama pemutaran menempati posisi teratas di dunia. Rekor se…

Senin, 06 Feb 2017 16:29

Trailer terbaru film kedelapan Fast and the Furious yang berjudul Fate of the Furious, diperlihatkan pertama kali pada acara Super…