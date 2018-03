Pascapelepasan Novel, Bareskrim Sepi

Metrotvnews.com, Jakarta: Pascapelepasan Penyidik KPK Novel Baswedan, suasana Gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak sepi. Aktivitas para jurnalis yang setiap harinya memburu informasi terkait kasus Novel juga terlihat lengang.



Para pewarta tampak duduk di tangga depan pintu masuk Bareskrim. Semuanya terlihat santai sembari mengobrol bahkan ada yang sampai tertidur.

Sebelumnya, saat Novel digelandang dari kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat 1 Mei dini hari, gedung Bareskrim tak pernah sepi. Puluhan jurnalis menunggu kepastian terkait kasus Novel yang sempat ditutup pada tahun 2012 lalu atas permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.



Penangkapan dan penahanan Novel oleh Bareskrim dilakukan karena telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik terkait penembakan pada enam pencuri sarang walet yang menyebabkan seorang tersangka meninggal. Saat itu, Novel menjabat Kasat Reskrim Polresta Bengkulu tahun 2004.



Namun, penahanan sepupu Anies Baswedan itu ditangguhkan setelah pimpinan KPK dan pimpinan polri melakukan lobi. Novel pun yang sebelumnya dibawa ke Bengkulu untuk menjalani reka ulang kasus dibatalkan dan kembali dibawa ke Jakarta. Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Budi Waseso menegaskan bahwa penangkapan Novel resmi penegakan hukum murni.





(REN)