Kian Malam, Sonic Fair Makin Ramai

Metrotvnews.com, Jakarta: Ajang Sonic Fair yang digelar di Auditorium Ancol Beach City, Jakarta, pada Minggu (3/5/2015), masih berlangsung hingga jelang tengah malam nanti.



Acara yang melibatkan band cadas dari dalam dan luar negeri ini terbilang sepi. Dari pantauan Metrotvnews.com, sejak dimulainya acara hingga pukul 19.00 WIB, lokasi konser tidak terlalu dipadati penonton.

"Sepi ramai enggak masalah, yang penting senang. Daripada ramai, tapi bersama orang-orang yang tidak menyenangkan," kata Stephanus Adjie, vokalis Down For Life, di atas panggung.



Sekitar pukul 19.30 WIB, saat Seringai naik panggung, para metalhead mulai memenuhi bagian depan panggung.



Seperti acara-acara musik cadas lazimnya, moshing terjadi di depan panggung. Para Serigala Milita yang larut dalam musik pun membuat Sonic Fair yang awalnya adem jadi sedikit bergairah.



Krisna, perwakilan penyelenggara acara dari Revision Live, menjelaskan bahwa target penonton dalam acara ini berkisar di angka 2 ribu orang.



Ini merupakan ajang pertama Sonic Fair. Pada 13 Juni mendatang, acara serupa akan digelar di Medan. Salah satu band yang akan tampil adalah The Calling.





(ROS)