Relisting, Saham Mitra Energi Persada Naik 16%

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Mitra Energi Persada Tbk (KOPI) mencatatkan kembali (relisting) sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham perseroan pun langsung melojak 16 persen.



Pantauan Metrotvnews.com, Senin, 4 Mei, saham perseroan yang diperdagangkan sebesar Rp395 per saham ini naik 16,46 persen menjadi Rp460 per lembar saham. Saham KOPI dibuka naik Rp450 per saham dan menyentuh level tertingginya di Rp460 per lembar saham. Volume transaksi perseroan tercatat sebanyak 5.700 lembar.

Sekadar informasi, BEI menyetujui relisting efek saham KOPI sebanyak 697.266.668. Rincian total saham tersebut yakni untuk nilai nominal saham seri A Rp14.750 per saham, saham seri B Rp472 per saham, dan saham seri C Rp177 per saham.



Adapun harga pencatatan efek kembali ini sebesar Rp395 per saham yang didasarkan penilaiannya dari kantor jasa penilai publik Toto Suharto dan rekan (pihak independen). Di mana nilai pasar wajar saham perseroan sebesar Rp395 per lembar.



Selain itu, perseroan juga telah mendaftarkan efek tersebut pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam rangka penyelesaian transaksi bursa. Hal tersebut dilakukan dengan cara pemindahbukuan antarpemegang rekening KSEI, sebagaimana ketentuan dari pihak KSEI.





(AHL)