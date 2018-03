Kabareskrim: Kasus Novel Tak Akan Dihentikan

Metrotvnews.com, Jakarta: Bareskrim Polri tak akan menghentikan kasus yang menyeret penyidik KPK, Novel Baswedan. Kasus dugaan penganiayaan itu akan terus berlanjut, meski keluarga korban sudah meminta polisi tak lagi mengungkitnya.



Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengatakan, kepolisian dan KPK sudah bersepakat untuk melanjutkan kasus ini.

"Pemeriksaan Novel jalan ya. Tetap ditindaklanjuti. Sudah ada kesepakatan pimpinan Polri dan KPK, jadi dalam hal ini jika Polri membutuhkan keterangan Novel akan diberikan akan kita sampaikan melalui pimpinan KPK," kata Budi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2015).



Meski keluarga korban tak lagi menuntut apapun dan bahkan meminta polisi untuk lagi melanjutkan, menurut Budi, hukum tetaplah hukum. Kasus tersebut, kata dia, harus tetap dilanjutkan.



"Ini kejadian yang harus diselesaikan secara hukum. Kita lanjutkan. Ini penganiayaan berat, ada korban. Jadi kita lanjut ya," tegasnya.



Seperti diketahui, Novel ditangkap Bareskrim Polri di rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (1/5) dini hari.



Novel dijadikan tersangka atas kasus dugaan penembakan pelaku pencurian sarang burung walet saat menjadi Kasat Reskrim Polresta Bengkulu tahun 2004 lalu. Kasusnya sempat ditunda pada 2012 lalu atas permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.



Namun, kasus ini diusut kembali oleh Polda Bengkulu. Pengusutan kasus tersebut dilaksanakan oleh Bareskrim dengan alasan berdekatan dengan tempat tinggal.





