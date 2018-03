Waduh, Parlemen Jepang Minta BMTU Leluasa Bergerak di Indonesia

Metrotvnews com, Jakarta: Anggota parlemen Jepang bersama dengan Econonomic Reserach Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mempermudah gerak dan langkah Bank of Tokyo-Mitsubshi UFJ, Ltd (BMTU). Hal ini agar perusahaan asal Jepang yang beroperasi di Indonesia dapat dengan mudah meminjam dana dari bank negara asalnya.



"Dia minta agar Bank Tokyo tetap beroperasi sebagai bagian perbankan nasional. Tetapi mereka tetap minta buka cabang agar mudah memakai dana-dana dari Jepang bukan dana dari Indonesia," jelas Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2015).

JK mengungkapkan, permintaan tersebut untuk meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan Jepang dalam bidang ekonomi dan bisnis. Meski begitu, ia mengaku bahwa permintaan tersebut akan dibahas terlebih dahulu dengan pihak dan kementerian terkait.



"Mereka minta agar peranan Bank Jepang di Indonesia ditingkatkan agar lebih mudah menyalurkan kredit yang berasal dari dana-dana Jepang. Tentu semua dalam proses," ujar JK.



Jika permintaan ini disetujui, bukan tidak mungkin hubungan Indonesia dengan Jepang akan semakin mesra. Hal ini juga menjadi keuntungan bagi Indonesia yang sedang membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Air.



"Dan hubungan ini, tetap berjalan karena hubungan ini sifatnya jangka panjang," pungkas JK.





