Novel Baswedan Resmi Ajukan Praperadilan

Metrotvnews.com, Jakarta: Tim kuasa hukum penyidik KPK Novel Baswedan resmi mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bareskrim Polri jadi termohon dalam gugatan Novel.



Pantauan Metrotvnews.com, tim kuasa hukum tiba sekitar pukul 14.25 WIB. Para pembela Novel itu langsung memasuki ruangan Panitera Muda Pidana.

"Nanti dulu yah, kita mau mendaftarkan dulu. Setelah daftar baru kita akan kasih keterangan," kata Muji Kartika Rahayu, satu di antara beberapa kuasa hukum Novel, di PN Jaksel, Senin (4/5/2015).



Kuasa hukum yang tampak di PN Jaksel, antara lain Muhammad Isnur, Muji Kartika Rahayu, Asfinawati, Dadang Trisasongko, Ichsan Zikry dan Andi Muttaqin. Hingga berita ini disusun, tim kuasa hukum masih mendaftarkan gugatan di ruang paniter muda pidana dengan Hadi Sukma.



Novel digelandang penyidik Bareskrim Polri pada Jumat, 1 Mei dini hari dari kediamannya. Sebelumnya, Novel dijadikan tersangka atas kasus dugaan penembakan pencuri sarang burung walet saat menjadi Kasat Reskrim Polresta Bengkulu, pada 2004. Kasusnya sempat ditunda pada 2012 atas permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.



Namun, kasus ini diusut kembali oleh Polda Bengkulu. Pengusutan kasus tersebut dilaksanakan oleh Bareskrim dengan alasan berdekatan dengan tempat tinggal.





