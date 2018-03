Bareskrim Dipraperadilankan, Budi Waseso Tantang Novel Buktikan Tudingan

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik KPK Novel Baswedan resmi mengajukan permohonan gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kubu Bareskrim siap melayani langkah hukum Novel tersebut.



"Kita ikuti mekanisme dalam proses. Kalau mau praperadilan akan diuji di pengadilan, sudahlah nanti kita buktikan di praperadilan. Jangan berandai-andai, jangan berpendapat sendiri," tegas Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso sekembali dari Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/5/2015).

Hal terpenting bagi Polri, tambah pria yang akrab disapa Buwas itu, adalah bekerja objektif dan profesional. Dia juga ingin pembuktian di pengadilan terkait tudingin pihaknya melawan instruksi presiden terkait kasus ini.



"Kita buktikan di praperadilan," tegas Buwas.



Tim pengacara Novel sore tadi resmi mengajukan praperadilan. Novel mengaku tidak terima atas penangkapan dirinya beberapa hari lalu.



Novel bahkan sempat diterbangkan ke Bengkulu untuk menjalani rekonstruksi penganiayaan terhadap tersangka pencuri sarang burung walet di Pantai Panjang Bengkulu.



Novel menolak rekonstruksi dengan alasan belum pernah diperiksa dan di-BAP atas kasus yang sudah lebih dari 10 lalu itu. Novel akhirnya diterbangkan kembali ke Jakarta dan dibebaskan pascatercapainya kesepakatan antara Pimpinan KPK dan Polri.





