Paling Laku, Alasan Mercedes-Benz CKD C-Class di Wanaherang

Metrotvnews.com, Jakarta: Mercedes-Benz Indonesia secara resmi memperkenalkan C-Class rakitan lokal. Berbagai alasan dikemukakan mengenai alasan kenapa C-Class mulai dirakit di pabrik Mercedes-Benz yang berlokasi di Wanaherang, Bogor.



Donald Rachmat, Deputi Director Sales Mercedes-Benz Indonesia, membeberkan berbagai alasan dibalik produksi C-Class secara CKD. Salah satu alasan adalah C-Class telah menjadi primadona di Indonesia.

"C-Class merupakan salah satu produk kami yang paling laku. Oleh karena itu kamu mulai merakitnya di Wanaherang," jelas Donald Rachmat saat ditemui hari Senin, 4 Mei, di Kawasan Thamrin Jakarta.



Donald menjelaskan lebih jauh dengan dirakitnya beberapa seri C-Class di Indonesia membuat mobil tersebut memiliki kelebihan dibanding CBU. C-Class CKD diklaim spesifikasi lebih tinggi namun harga yang lebih miring ketimbang versi CBU.



Sebagai perbandingan, C 200 Avantgarde versi CBU dibanderol dengan harga Rp739 juta (off the road). Sedangkan untuk seri yang sama versi CKD hanya dibanderol Rp719 juta (off the road).



Mercedes-Benz Indonesia baru saja memperkenal C-Class versi CKD dan CLA 45 AMG. Untuk C-Class sendiri menghadirkan seri C 200 Avantgarde, C 250 Exclusive, dan C 250 AMG.





