Belum Diumumkan, Warga Inggris Ini Tepat Tebak Nama Putri Kate dan William

Metrotvnews.com, London: Seorang fans royal baby, Kelly Cragg berhasil memprediksi nama bayi perempuan buah hati dari Kate Middleton dan Pangeran William. Padahal, belum ada penggumuman resmi dari Istana Kensington. Kelly memprediksi sekira lebih dari 24 jam sebelum resmi diumumkan.



"Charlotte Elizabeth Diana, untuk putri kami yang baru," tulis Kelly dalam akun Facebook-nya yang dilansir Mirror.co.uk, Senin (4/5/2015) waktu setempat.

Kelly, seorang ibu dua anak dari Warrington itu menuliskan prediksi tersebut, Minggu pukul 10.33 waktu setempat. Sedangkan Istana Kensigton baru mengumumkan pada Senin, sekira pukul 15.10 waktu setempat.



Kelly tak menyangka prediksinya tepat. "Saya tidak bisa percaya," ujar Kelly.



Seperti diketahui, publik memprediksi nama untuk sang bayi yang menjadi Princess of Cambridge tersebut. Tak jarang, sekira 20 ribu orang, bertaruh atas prediksi nama tersebut dengan nilai 1 juta Poundsterling. Di antara nama yang diprediksi adalah Alice, Charlotte, Victoria, Elizabeth, Olivia, Alexandra dan Diana.



"The Duke dan Duchess of Cambridge senang mengumumkan bahwa mereka telah memberi nama putri mereka yaitu, Charlotte Elizabeth Diana," kata Juru Bicara Istana Kensington.



Melansir Dailymail.co.uk, nama Princess of Cambridge merupakan rangkaian nama leluhur sang bayi. Terdiri dari nama kakek, nenek dan buyut. Charlotte adalah nama Perancis yang juga nama feminim dari kakeknya atau ayah dari Pangeran William, Pangeran Charles.



Kemudian, Elizabeth adalah nama ratu monarki konstitusional yang berkuasa di Inggris sejak 6 Februari 1952 silam, hingga sekarang. Sementara Diana, diambil dari nama sang Ibu dari Pangeran William.



Daily melaporkan ketiga susunan nama tersebut dipilih lantaran ketiga orang tersebut sangat berjasa bagi Kerajaan Inggris, terutama bagi Pangeran William secara pribadi. Pangeran Charles dinilai sangat berkontribusi besar bagi William setelah ditinggal sang ibu. Selain itu, Diana juga sempat menginginkan anak perempuan. Namun tidak kesampaian.



Teman terdekat Diana, Rosa Monckton mengapresiasi nama tersebut. "Semangat Diana hidup dalam anak-anaknya, dan sekarang namanya hidup dalam cucunya #CharlotteElizabethDiana'," cuit Rosa dalam akun twitternya @MoncktonR.



Lebih lanjut, Sejarawan Inggris, Judith Rowbotham dari Universitas Plymouth menilai William menunjukkan baktinya untuk kedua orang tua dan sang nenek yang sangat dihormati.



"Dengan menggunakan kedua Charlotte dan Diana, Pangeran William membayar upeti kepada kedua orang tuanya," tukas dia.



Bayi yang memiliki berat 3,7 kilogram itu, lahir pada pukul 08.34, Sabtu (2/5/2014) waktu setempat di Rumah Sakit St Mary, London. Bayi itu merupakan anak kedua Kate dan William.





(MEL)