Wall Street Lebih Tinggi, Dow Jones Cetak Kenaikan 46 Poin

Metrotvnews.com, New York: Wall Street berakhir lebih tinggi pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat karena pendapatan perusahaan yang membaik. Meskipun terjadi penurunan tajam terhadap saham McDonald.



Reuters melansir, Selasa, 5 Mei, indeks Dow Jones Industrial Average naik 46,34 poin atau 0,26 persen menjadi 18.070,4, S & P 500 naik tipis 6,2 poin atau 0,29 persen ke 2.114,49, serta Nasdaq Composite bertambah 11,54 poin atau 0,23 persen ke 5.016,93.

Adapun saham Berkshire Hathaway Inc naik 1,62 persen serta memberikan dorongan terbesar untuk indeks S & P 500 usai hasil asuransi dan investasi perusahaan kakap tersebut mengalahkan perkiraan.



Tujuh dari 10 sektor S & P tercatat positif, dengan indeks keuangan memperoleh 0,98 persen dan indeks utilitas lebih tinggi 0,73 persen. Ini karena investor tertarik dengan dividen yang relatif tinggi. Sebanyak tiga perempat dari laporan perusahaan laba di Wall Street menanjak ketika Federal Reserve AS akan mulai menaikkan suku bunga.



Sementara pesanan baru untuk barang-barang dari pabrik AS mencatat kenaikan terbesar mereka dalam delapan bulan pada Maret. Kendati tren yang mendasarinya masih lemah terhadap latar belakang dolar yang kuat, sehingga memberikan tanda-tanda perbaikan ekonomi lebih lanjut tidak akan sekuat tahun lalu.



Sekitar 5,6 miliar lembar saham berpindah tangan di bursa AS, dibandingkan dengan rata-rata harian selama lima sesi terakhir sebesar 7,2 miliar lembar saham, demikian menurut data dari BATS Global Markets.





