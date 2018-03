Waspadai Pergerakan Enam Saham Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diperkirakan berada di level support 5.000-5.095 dan resisten 5.165-5.182.



"Morning star mencoba bertahan di atas area Lower Bollinger Band (LBB). Moving Average Convergence-Divergence (MACD) masih turun dengan histogram negatif yang lebih pendek. RSI, Stochastic, dan William’s %R mencoba berbalik naik," ungkap Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada, Selasa (5/5/2015).

Menurut Reza, laju IHSG sempat melampaui area target resisten 5.105-5.150 dan juga mampu bertahan di atas area target support 4.995-5.000. Aksi beli yang terjadi mampu membuat laju IHSG mampu bertahan di zona hijau, meski masih adanya aksi jual sempat menghambat potensi kenaikan IHSG.



Penguatan kali ini, dia mengakui, untuk sementara masih bersifat technical rebound (T-Bound), sehingga masih dimungkinkan terjadinya pelemahan sewaktu-waktu.



"Meski berharap kenaikan ini dapat berlanjut, tapi tidak ada salahnya untuk tetap cermati dan waspadai potensi pembalikan arah melemah pada IHSG," tutur Reza.



Dengan adanya ulasan pergerakan indeks yang ada di atas, Reza memberikan saham-saham pilihan untuk investor pertimbangkan ketika hendak memilih, sebagai berikut:



1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) di kisaran Rp10.650-Rp11.500. Three inside up tinggalkan Lower Bollinger Band (LBB). Utang gap Rp10.975-Rp11.100 telah tertutup. RSI melanjutkan kenaikan didukung peningkatan stochastic. Trading buy selama bertahan di atas Rp11.100.



2. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) di kisaran Rp42.550-Rp44.250. Shooting star dekati Upper Bollinger Band (UBB). Target resisten Rp43.250 terlampaui meski berakhir di bawahnya. RSI berbalik naik diikuti peningkatan RoC. Trading buy selama bertahan di atas Rp42.900.



3. PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) di kisaran Rp2.900-Rp3.225. Three inside up dekati Middle Bollinger Band (MBB). Volatility naik diikuti peningkatan mass index. Trading buy selama bertahan di atas Rp3.100.



4. PT Mahatahari Putra Prima Tbk (MPPA) di kisaran Rp3.945-Rp4.125. Hanging man dekati Upper Bollinger Band (UBB). Target resisten Rp4.085 hampir mendekati. MFI bergerak naik diikuti kenaikan william’s %R. Trading buy selama bertahan di atas Rp4.040.



5. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) di kisaran Rp21.075-Rp22.950. Ladder bottom dekati Middle Bollinger Band (MBB). RSI bergerak naik diikuti peningkatan RoC. Trading buy selama bertahan di atas Rp22.750.



6. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) di kisaran Rp1.500-Rp1.725. Inverted hammer di area Lower Bollinger Band (LBB). Target support Rp1.690 gagal bertahan. Stochastic bergerak turun diikuti pelemahan MFI. Trading sell jika Rp1.600 gagal bertahan.





(AHL)