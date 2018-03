Pembalap Tim Jagonya Ayam with Carlin Jadi yang Terbaik di Hockenheim

Metrotvnews.com, Hockenheim: Pembalap Tim Jagonya Ayam with Carlin, Antonio Giovinazzi, kembali berhasil tiga kali naik podium di putaran kedua Kejuaraan Formula 3 Eropa yang berlangsung pada 1-3 Mei 2015 di sirkuit Hockenheim, Jerman. Pada race kedua dan ketiga, Antonio berhasil menjadi juara ketiga walaupun start dari posisi ke-5 dan posisi ke-6.



Pencapaian terbaik Antonio terjadi pada race pertama. Ketika itu, Antonio berhasil melaju kencang guna meninggalkan semua pesaingnya dan finis di urutan pertama. Keberhasilan ini membuat Antonio untuk sementara tetap berada di posisi teratas klasemen pembalap. Sementara itu, Tim Jagonya Ayam with Carlin untuk sementara berada di posisi kedua klasemen tim.





Antonio yang mengendarai Dallara Volkwagen berhasil menaklukkan lintasan yang basah dan meraih podium pertama pada race pertama. Catatan ini sangat impresif mengingat ia start di posisi kedua. Antonio sudah berhasil memimpin setelah mampu menyusul Felix Rosenqvist pada tikungan hairpin di lap pertama.





“Saya menjalani balapan yang sangat baik. Saya berhasil memacu kendaraan dengan cukup baik pada sesi kualifikasi pagi hari. Saya berhasil melewati Felex di tikungan hairpin pertama. Setelah itu saya mempertahankannya walaupun tidak mudah karena safety car masuk lintasan beberapa kali,” terang Antonio.



Selanjutnya, Antonio mengawali dari posisi kelima pada race kedua dengan kondisi lintasan kering. Antonio berhasil menemukan performanya setelah bertarung ketat dengan Maximilian Gunther. Di race ketiga, pebalap Jagonya Ayam with Carlin ini bahkan start dari posisi ke 6. Tetapi sekali lagi, Antonio berhasil menunjukkan kemampuannya untuk dapat finish di posisi ketiga.



Dari dua seri yang sudah dilakukan, Antonio selalu bisa naik podium, sehingga saat ini ia memimpin klasemen pembalap dengan koleksi nilai 106. Sementara itu, rekan satu tim Antonio di Jagonya Ayam with Carlin, Gustavo Menezes berhasil meraih poin setelah finish di posisi ke-10 dan ke-7 pada race pertama dan kedua.



Namun, nasib bagus Antonio dan Gustavo tidak dialami oleh anggota Tim Jagonya Ayam with Carlin lainnya, Ryan Tveter. Ketika itu, Ryan beberapa kali harus mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyelesaikan perlombaan.



"Saya ingin berterima kasih kepada Tim Jagonya Ayam with Carlin untuk kendaraan yang baik sehingga balapan di Hockenheim ini dapat berjalan dengan baik. Setelah mencapai podium sebanyak enam kali berturut-turut, saya pikir ini adalah sebuah jalan menuju keberhasilan, dan hal tersebut adalah tujuan utama saya bergabung bersama Tim Jagonya Ayam with Carlin. " ujar Antonio Giovinazzi.



Untuk selanjutnya, Tim Jagonya Ayam with Carlin akan melanjutkan pertarungannya di putaran ketiga Kejuaraan FIA Formula 3 Eropa yang akan dilaksanakan pada tanggal 15-17 Mei 2015 di sirkuit jalan raya Pau, Perancis.





(HIL)