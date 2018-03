Eks Istri Tangisi Keputusan Bruce Jenner Menjadi Transgender

Metrotvnews.com, Los Angeles: Mantan istri Bruce Jenner, Kris Jenner, akhirnya buka suara perihal Bruce yang kini menjadi transgender.



Selama ini, Kris nyaris tak pernah mengomentari perubahan fisik sang mantan suami menjadi seorang wanita. Melalui episode spesial reality show Keeping Up with the Kardashians, ibunda Kim Kardashian itu membeberkan perasaannya kepada Kim.

"Itulah satu-satunya cara saya membayangkan perasaannya. Dan saya benar-benar harus, membiarkan dia pergi. Saya memiliki kenangan dalam hidup ini, dan merasa kadang-kadang seperti itu tidak ada," ucap Kris, menangis.



Kim berusaha menenangkan Kris. Dia menjelaskan betapa tersiksanya Bruce seumur hidupnya memendam keinginan menjadi transgender.



"Dia (Bruce) harus berurusan dengan ini seumur hidupnya, setiap kali bangun tidur dia merasa 'Wah, ini bukan tubuh saya. Rasanya tidak nyaman'," kata Kim kepada Kris yang dilansir E! Online.







Sebelumnya, Bruce telah mengungkapkan perihal perubahan dirinya itu dalam wawancara eksklusif kepada Diana Sawyer.



Bruce Jenner dan Kris Jenner telah membangun pernikahan selama 24 tahun sejak 1991. Mereka resmi bercerai 23 Maret 2015.



Jalan cerai ditempuh Kris karena tak bisa menerima keputusan Bruce menjadi transgender.





(ROS)